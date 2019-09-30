أكادير : قولة ” طحن المسؤولين في مولينيكس” تواجه الممثل الوالي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواجه الممثل المغربي هشام الوالي انتقادات كبيرة، جراء نشر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينتقد مسؤولي مدينة أكادير، بقوله ” خاص هاد المسؤولين أكادير يديرهم الواحد في مولينيكس ويطحنهم ويرميهم في الواد الحار” .

الوالي الذي كان يتحدث مع عدد من أصدقاءه وهو على متن زورق في رحلة بحرية، تحدث عن مؤهلات مدينة أكادير وطبيعتها، وتساءل عن الاسباب الذي جعلت المدينة تتراجع عن ركب التنمية مقارنة مع مدن أخرى.

اول من رد على تصريحات الممثل هشام الوالي، هو يونس اوبلقاس نائب رئيس المجلس البلدي لاكادير ، الذي اعتبر كلام الوالي غير مسؤول وخطير، متسائلا كيف يجرء هذا ( الممثل) على جمع كل مسؤولي المدينة بمختلف تخصصاتهم ومهامهم، ليقول هذا الكلام الخطير ب ” طحنهم في مولينيكس ورميهم في الواد الحار.

ومن المرتقب أن تتحرك أطراف أخرى بالمدينة، شملها تصريح ” هشام الوالي” للرد عليه، مع احتمال ان يتوجه بعض المسؤولين الى القضاء، لمحاسبة ” الوالي” بتصريحات وصفها نائب رئيس بلدية أكادير بالخطيرة.

ومهما تكن نوايا الممثل ” الوالي” الذي قال كلماته في رحلة ترفيهية في البحر، ممكن أنه لم يعرف أنها سيتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون استشارته، كما أن تتطور القضية قد تسيئ للفنان الوالي باعتباره شاب قد شق طريقه نحو النجومية.

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