درك القلعة يوقف شخصين متورطين في فاجعة قوارب الموت بالمحمدية

نُشر بتاريخ :  2019-09-30 - 18:37
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة تمكنت صباح اليوم من توقيف شخصين متورطين في شبكة الهجرة الغير المشروعة بواسطة قوارب الموت.

وكشفت نفس المصادر، ان عملية الاعتقال تمت بتنسيق بين عناصر الدرك بالمحمدية وقلعة السراغنة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المشتبه فيه الاول بحي الهناء والشخص الثاني بمنطقة الحدرة.

ومباشرة بعد توقيف المشتبه فيهم تم نقلهم مباشرة لمدينة المحمدية من اجل تعميق البحث طبقا لتعليملت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

عاجل.. تفاصيل الأحكام في ملف هاجر الريسوني

حكمت المحكمة الابتدائية قبل لحظات، على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت أمين ب…