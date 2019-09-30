درك القلعة يوقف شخصين متورطين في فاجعة قوارب الموت بالمحمدية

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة تمكنت صباح اليوم من توقيف شخصين متورطين في شبكة الهجرة الغير المشروعة بواسطة قوارب الموت.

وكشفت نفس المصادر، ان عملية الاعتقال تمت بتنسيق بين عناصر الدرك بالمحمدية وقلعة السراغنة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المشتبه فيه الاول بحي الهناء والشخص الثاني بمنطقة الحدرة.

ومباشرة بعد توقيف المشتبه فيهم تم نقلهم مباشرة لمدينة المحمدية من اجل تعميق البحث طبقا لتعليملت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

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