عاجل.. تفاصيل الأحكام في ملف هاجر الريسوني

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هبة بريس ـ الرباط
حكمت المحكمة الابتدائية قبل لحظات، على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت أمين بسنة سجنا نافدا، بتهمة الفساد والاجهاض غير القانوني.
وفي نفس الملف قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين للطبيب محمد جمال بلقزيز، وغرامة 500 درهم وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض.
وصدر أيضا حكم بالسجن موقوف التنفيذ، في حق المبنج محمد بابا المدني، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الكاتبة مريم أزلماط، وأدانتهما المحكمة بالمشاركة في الإجهاض.
كما منعت المحكمة الطبيب من مزاولة مهنة الطبة لسنتين، تبدءان بعد انتهاء مدة العقوبة السجنية.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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واحد من المداويخ
في 18:40
و في الأخير جنازة رجل.
علي
في 18:47
تحياتي للقاضي الشريف الدي طبق القانون رغم أنف الجمعيات. المنحلة أخلاقيا والتي تعمل لمنظمات تبشيرية .
غير معروف
في 19:09
الذين قرروا سجن ابرياء يشهدون على أنفسهم إنهم ضعاف جدا.
كاره
في 19:23
طبقو القانون علة فاضحي الفساد و ميكو على لصوص المال العام اللي يكفيهم اعفاء من المنصب ايلا عيقات القضية، و عفا الله عما سلف.
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مغربي
في 19:24
Jugement probablement pertinent, la question qui se pose, pourquoi elle? Tout le monde sait qu’au Maroc, les IVG sont courantes et on ferme les yeux.
متتبع
في 20:11
علاش مايطبقو الحكم على العاهرات في مراكش .. حدث ولا حرج كثير من الفساد … ولا القضية فيها لي كايقول الحق ولي كايفضح المفسدسن كايتربصو به ويلفقو له التهم والى دار شي حاجة وخا بسيطة مايعقلوش عليه ..
انا مع العقوبة الشديدة لكل امراة اجهضة او مارسة الجنس خارج اطار الزواج او الخيانة الزوجية …. لكن بغينا القانون يطبق على الجميع مش غير المعارضة او منتقد المخزن … الله ياخد فيكم الحق فين دوك لي سرقو الملاير اشنو درتو لهم … الشعب مسكين المقهور … هالضرائب هالزيادات في الاسعار وزيد وزيد …. لكن الحساب عند الله ..انتظرو انا منتظرون …