عاجل.. تفاصيل الأحكام في ملف هاجر الريسوني

هبة بريس ـ الرباط

حكمت المحكمة الابتدائية قبل لحظات، على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت أمين بسنة سجنا نافدا، بتهمة الفساد والاجهاض غير القانوني.

وفي نفس الملف قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين للطبيب محمد جمال بلقزيز، وغرامة 500 درهم وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض.

وصدر أيضا حكم بالسجن موقوف التنفيذ، في حق المبنج محمد بابا المدني، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الكاتبة مريم أزلماط، وأدانتهما المحكمة بالمشاركة في الإجهاض.

كما منعت المحكمة الطبيب من مزاولة مهنة الطبة لسنتين، تبدءان بعد انتهاء مدة العقوبة السجنية.

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