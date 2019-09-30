وجدة… العثور على مهاجر إفريقي جثة هامدة بجبل عصفور

هبة بريس : وجدة

عثر بجبل رأس عصفور الواقع ضواحي مدينة وجدة ليلة أمس الاحد 29 شتنبر الجاري على جثة مهاجر إفريقي من دول جنوب الصحراء.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه من المرجح أن يكون المهاجر الافريقي البالغ من العمر 34 سنة قد وصل إلى جبل رأس عصفور، إنطلاقا من الجزائر، في حين لم تكشف إن كان قد تعرض إلى عملية قتل، أوانزلاقه نظرا للمسالك الوعرة وكثافة الغطاء الغابوي.

وأشارت إلى أن المهاجر الافريقي مجهول الهوية، وأن عناصر الدرك الملكي انتقلت الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع.

وجرى نقل الجثة الى قسم مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة قصد التشريح الطبي، لاتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها.

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