النيابة العامة تلغي متابعة التلميذ المتهم بتحريف “النشيد الوطني”

هبة بريس

قررت النيابة العامة بمدينة القصر الكبير، صباح اليوم الاثنين، إلغاء متابعة التلميذ المتهم بتحريف النشيد الوطني .

وأفاد مصدر مطلع، أن وكيل الملك قضى بإلغاء متابعة التلميذ الذي يتابع دراسته بثانوية السعادة بالقصر الكبير.

هذا ويشار الى أن عناصر من الشرطة المدرسية اوقفت يوم السبت 28 شتنبر الجاري تلميذ يدرس بثانوية السعادة التأهيلية بمدينة القصر الكبير، بعد تبليغ مدير المؤسسة عنه بتهمة “تحريف النشيد الوطني” اثناء أداء تحية العلم.

وحسب مصادر محلية فان مدير الثانوية كان قريبا من التلميذ الذي يتابع دراسته بقسم اولى باك ، أثناء تحية العلم حيث تناهى إلى سمعه ” تحريف ” التلميذ لمقطع من النشيد الوطني ليتصل بالشرطة التي حضرت الى المؤسسة.

واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة أوقفت التلميذ وجرى الاستماع للمدير في محضر رسمي و الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية حيث توبع في حالة سراح مؤقت .

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