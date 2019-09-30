فضيحة جديدة بالكاف.. فريق سنغالي ينسحب من مباراة عصبة الأبطال بسبب الملعب

هبة بريس – القسم الرياضي

يبدو أن القرارات الارتجالية التي تتخذها بعض لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتت ترخي بظلالها على واقع الممارسة الكروية بالقارة السمراء ، حيث و بعد فضيحة رادس الشهيرة و حرمان الوداد من لقب مستحق ، أتى الدور هاته المرة على فضيحة جديدة يتحمل فيها الجهاز الكروي الأول بإفريقيا كامل المسؤولية.

و في تفاصيل الموضوع ، فقد رفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي خوض مباراة إياب عصبة الأبطال الإفريقية بعد أن قام مسؤولو الكاف في أخر لحظة بتغيير ملعب مباراتهم أمام الزمالك المصري من ملعب بتروسبورت بالقاهرة لملعب برج العرب بالإسكندرية.

و رفض الفريق السنغالي خوض المباراة في الملعب المقترح ساعات قبل اللقاء خاصة أن مدينة الإسكندرية تبعد عن القاهرة بحوالي أربع ساعات و نصف ، ليعلن طاقم التحكيم المالي بقيادة محمدو كيتا فوز الزمالك المصري بعد تغيب الفريق السنغالي عن الحضور للملعب الجديد.

و انضافت فضيحة رفض الفريق السنغالي خوض مباراته أمام الزمالك المصري الذي يضم في صفوفه ثلاثي مغربي و هم بوطيب و بنشرقي و أوناجم لسلسلة من المشاكل التي يتخبط فيها الكاف ، حيث برر الفريق السنغالي الأمر بكونه لم يتلقى خبر تغيير الملعب و المدينة سوى صبيحة المباراة و هو ما دفعه لرفض مقترح الكاف و التشبث بإجراء المباراة في القاهرة كما كان مبرمجا منذ أيام.

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