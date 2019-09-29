وكيل الملك يودع نجل برلماني من “البيجيدي” سجن بنكرير بعد صفعه لرجل أمن

ضاهر محمد _ مراكش

علمت “هبة بريس” من مصادر موثوقة، ان وكيل الملك بابتدائية بنكرير قرر نهاية الاسبوع ايداع نجل برلماني عن حزب العدالة والتنمية رفقة صديق له السجن المدني بالمدينة بعد متابعتهم في حالة اعتقال اثر اعتدائهم على رجل امن تابع للمنطقة الامنية ببنكرير.

وحسب نفس المصادر، فالاعتداء تسبب في كسر على مستوى أنف للشرطي، نقل على إثره إلى المستعجلات، وقد نشب هذا الحادث غير المسبوق بعدما ركن إبن البرلماني سيارته في مكان ممنوع التوقف فيه، وعندما طلب منه الشرطي التحرك من المكان، انهال عليه بالسب والشتم مما تطور ذلك إلى إعتداء نجم عنه كسر أنف الشرطي، مما خلف استياء عارما لدى الساكنة عن هذا التسيب الخطير خاصة وأن هناك محاولات لطي هذا الملف وإفلات صاحبه من العقاب.

وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بناءا على تعليمات النيابة العامة، حيث تم عرضهم امام وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالت اعتقال، وتحديد تاريخ يوم 30 من الشهر الجاري لعرضهم امام جلسة المحاكمة.

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