اعتقال تلميذ بالقصر الكبير بسبب “تحريفه” للنشيد الوطني

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هبة بريس – مكتب طنجة
قامت عناصر من الشرطة المدرسية امس السبت 28 شتنبر الجاري باعتقال تلميذ يدرس بثانوية السعادة التأهيلية بمدينة القصر الكبير، بعد تبليغ مدير المؤسسة عنه بتهمة “تحريف النشيد الوطني” اثناء أداء تحية العلم.
وحسب مصادر محلية فان مدير الثانوية كان قريبا من التلميذ الذي يتابع دراسته بقسم اولى باك ، أثناء تحية العلم حيث تناهى إلى سمعه ” تحريف ” التلميذ لمقطع من النشيد الوطني ليتصل بالشرطة التي حضرت الى المؤسسة.
واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة أوقفت التلميذ وجرى الاستماع للمدير في محضر رسمي و الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية حيث توبع في حالة سراح مؤقت .
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المجموع 2 آراء
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استاذ متقاعد
في 21:25
بعض الدول العريقة في الديمقراطية لاتجرم القاصرين خصوصا في مثل هذه الأفعال الصبيانية التي سببها طيش مراهقة .وكان من الأفيد أخذ هذا المراهق باللين وتنبيهه بأن هكذا أفعال لا تكون من مواطن متعلم . أما السيد المدير سامحه الله فقد عبر عن نوع التربية التي يؤمن بها .ويبقى السؤال العريض هو: هل كان سيتصل بالشرطة لوكان هذا المراهق ابنه ؟ .وإن كان الجواب الحتمي هو :لا لا….. فلماذا لم يعتبر هذا المراهق ابنه ؟ مع العلم أن كل تلاميذ المؤسسة في عداد أبنائه وهو المسؤؤل الأول والأخير على تربيتهم وتعليمهم .
السيد المدير كان عليه -لو كان مربيا كفؤا -أن يغتنم هذا الخطأ ويلقن الجميع درسا رائعا في المواطنة وفي حب الله وحب الوطن وحب الملك .لكن ماهكذا تؤخذ اللقمة يابني .ولك الله ياوطني.
سيف ذو يزن
في 23:40
عمل يدخل في خانة الأفعال الطائشة التي يقترفها أي مراهق و أي قاصر، ولكن أن يتصل المدير بالشرطة فهذا هو العمل غير اللائق، فالتلميذ يحتاج للنصيحة و التعليم و التهذيب، أما إيداعه عند الشرطة فهو قمة الجهل و التسرع يا سعادة المدير