اعتقال تلميذ بالقصر الكبير بسبب “تحريفه” للنشيد الوطني

هبة بريس – مكتب طنجة

قامت عناصر من الشرطة المدرسية امس السبت 28 شتنبر الجاري باعتقال تلميذ يدرس بثانوية السعادة التأهيلية بمدينة القصر الكبير، بعد تبليغ مدير المؤسسة عنه بتهمة “تحريف النشيد الوطني” اثناء أداء تحية العلم.

وحسب مصادر محلية فان مدير الثانوية كان قريبا من التلميذ الذي يتابع دراسته بقسم اولى باك ، أثناء تحية العلم حيث تناهى إلى سمعه ” تحريف ” التلميذ لمقطع من النشيد الوطني ليتصل بالشرطة التي حضرت الى المؤسسة.

واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة أوقفت التلميذ وجرى الاستماع للمدير في محضر رسمي و الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية حيث توبع في حالة سراح مؤقت .

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