أكادير : الرباح يدعو منخبي حزبه بتحاوز الخلافات ” الصغيرة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا عزيز الرباح القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس مؤسسة المنتخبين لحزب العدالة والتنمية، منتخبي الحزب بسوس ماسة بتجاوز الخلافات ” الصغيرة ” من أجل خدمة المصلحة العامة .

وأضاف الرباح، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي لمنتخبي ومنتخبات البيجيدي المنظم من طرف الكتابة الجهوية للحزب بجهة بسوس ماسة بأكادير اليوم الاحد 29 شتنبر الجاري ، أن منتخبي حزبه نجحوا في تنزيل العدالة المجالية أثناء تدبيرهم للشأن المحلي في عدد من الجماعات التي يديرها الحزب بسوس ماسة، مؤكدا ان لا أحدا يستطع أن يطعن في نزاهة منتخبي حزب المصباح.

وأشار القيادي في ال ” بيجيدي ” ان تجربة تدبير المنتمين للبيجيدي لعدة جماعات أرجع الثقة لرجال الاعمال في المؤسسات المنتخبة.

توجيهات الرباح بحسب مهتمين تأتي في ظرفية صعبة يمر منها الحزب جهويا بإعتباره يدير جل المجالس المنتخبة بالجهة، أولها غضبة مجتمع مدني من طريقة تدبيره لشؤون عدد من المجالس، ثانيا بزوغ عدد من الخلافات بين أخوان العثماني مما تسبب في استقالات وكذلك قرارات تأديبية لعدد من الاعضاء.

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