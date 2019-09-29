عاجل .. الملك محمد السادس يتعرض لالتهاب فيروسي حاد

هبة بريس ـ الرباط
أفاد بلاغ للديوان الملكي أن “الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد”.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:
“تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.
ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام.
وكان جلالة الملك، نصره الله، قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب.
وسيقوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، بتمثيل صاحب الجلالة في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل”. انتهى بلاغ الديوان الملكي.
MOHAMMED MOBSSIT
في 17:33
أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا .نحتاج إليك مولي صاحب الجلالة بكامل قواك إنشاء الله لمناقشة مشاريع مهمة للمغرب .
محمد
في 17:47
الله احفضو وينجيه انشاء الله
غير معروف
في 17:54
الله يشافيه و يعافيه 🤲
بالشفاء
في 18:58
نتمنی له الشفاء العاجل ان شاء الله