تأجيل مباراة النادي المكناسي بعد تنقله بفريقين !

هبة بريس - القسم الرياضي

نظرا لانتقال النادي المكناسي بفريقين إلى مدينة وجدة، لإجراء المباراة الدورة الثانية من بطولة الوطنية للهواة، أمام الإتحاد الإسلامي الوجدي، وتجنبا لما من شأنه أن يثير أعمال شغب والفوضى، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، تأجيل هذه المباراة إلى موعد لاحق.

واستمر الخلاف بين المكتبين المسيرين للكوديم , بحيث يتشبث كل واحد بمشروعيته , الشيء الذي دفع النادي اليوم الأحد للتنقل نحو مدينة مدينة وجدة لمواجهة برسم الدورة الثانية ضد الاتحاد الوجدي بفريقين , الأول لمرزاق والثاني لأبي خديجة في سابقة هي الأولى من نوغها قبل أن تتدخل عصبة الهواة وتأجل المباراة الى غاية إيجاد حل لهذا المشكل .

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