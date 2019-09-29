مصرع الحارس الشخصي لملك السعودية في حادث تبادل إطلاق نار

هبة بريس ـ الرباط

لقي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، مصرعه بإطلاق نار، فجر الأحد.

وذكرت صحيفة الرياض” السعودية أن الحارس الشخصي للملك قُتل إثر “خلاف شخصي” في مدينة جدة.

في السياق ذاته قالت صحيفة عكاظ إن “المرافق الشخصي للملك قُتل في ظروف غامضة”.

وأشارت إلى أن الفغم كان قد حصل على جائزة “أفضل حارس شخصي على مستوى العالم”، وذكرت أنه كان “خبيراً في حراسة الشخصيات الهامة، إذ شغل منصب الحارس الشخصي للملك عبد الله بن عبد العزيز من قبل”.

ووفقاً لصحيفة سبق فإن الفغم “التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتَخرَّج فيها بنهاية عام 1412 وعُيّن باللواء الخاص ونُقلَت خدماته إلى الحرس الملكي بعد إدماجه مع اللواء الخاص”.

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