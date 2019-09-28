بلافريج يدعو الى عدم تجريم العلاقات الجنسية والمثلية

هبة بريس _ الرباط

طالب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار إلى الغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وذلك بحذف عدد من المواد التي تضرب الحريات الفردية في القانون الجنائي، منها الفصل 489 و490 و 491.

وجاء ذلك، ضمن حزمة من التعديلات تقدم بها النائب البرلماني على مشروع القانون الجنائي، الذي يرتقب أن يصادق عليه البرلمان في دورته المقبلة.

وأوضح بلافريج في البودكاست الأسبوعي الذي يعرضه عبر صفحته على فيسبوك، أنه يجب حذف الفصل 489 الذي ينص على أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد ».

وياتي طلب بلافريج أيام بعد إطلاق عدد من النشطاء الحقوقيين، حملة » خارجين القوانين « ، على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون لتغير القوانين الجنائية المكبلة للحريات الفردية.

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