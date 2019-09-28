أخنوش من المحمدية: “خليو العثماني في التيقار .. هو صديقنا ونشتغل معه في الحكومة”

هبة بريس - الرباط

بحضور 4500 مناضل من التجمع الوطني للأحرار من جهة الدار البيضاء- سطات، ترأس عزيز أخنوش، لقاءا حزبيا، اليوم السبت، بمدينة المحمدية.

اخنوش، وعد في كلمته أمام تجمعي جهة البيضاء – سطات :”بإعادة مكانة مدينة الزهور في المستقبل”، مشيرا الى أن التجمع الوطني للأحرار سيعمل على ذلك خلال الاستحقاقات القادمة”.

وتابع اخنوش قائلا : “أتفهم موجود معارضة محلية بمدينة المحمدية، لكن رئيس الحكومة خليوه في التيقار، لأنه صديقنا ونشتغل معه داخل الإطار الحكومي “، مضيفا بالقول :” الإشكاليات في المدينة ستحل، إذا اشتغلتم بجدية وتواصلتم مع المواطنين “.

وشدد أخنوش، على أن الحزب أصدر مسار الثقة وهو نابع من الميدان، لتغيير واقع المغاربة في قطاعات أولوية، مشيرا الى أن أهدافه تناقش أسبوعيا في جميع جهات المغرب “.

وتابع اخنوش قائلا : ” سنطلق مبادرة 100 يوم 100 مدينة في نونبر وستنتهي في يوليوز القادم، وتهدف للتواصل المباشرة مع المواطنين في المدن الصغرى والمتوسطة “، قبل أن يضيف بالقول:” الهدف ليس ممارسة أي معارضة، وإنما الإنفتاح على المواطنين والمواطنات في جميع الجهات، عدونا هو الفقر والهشاشة والبطالة، وجينا باش نلقاو الحلول بالكفاءات التي نتوفر عليها “. يؤكد رئيس التجمعيين

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 1 10