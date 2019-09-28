مسؤول يحرض نقابيي دار البريهي ضد العرايشي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن قرارات اتُخذت مؤخرا من قبل مسؤول على الموارد البشرية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، جرت على الشركة وابلا من الانتقادات داخليا وخارجيا.

وأوضحت مصادرنا أن آخر شطحات المسؤول تحريضه لنقابيين ضد الرئيس المدير العام فيصل العرايشي بادعاءه رفض هذا الأخير توقيع العديد من قرارات الترقية والمكافآت وبعض مذكرات التفاهم بين الرئيس ونقابيي الشركة.

نفس المصادر كشفت أن تعيينات بمناصب مسؤولية حظي بها مقربون من ذات المسؤول خصوصا (إ.س) و(ن.ب) في وقت أقصى فيه العديد من كفاءات دار البريهي فاتحا أبواب المسؤولية لبروفايلات لم تراكم ولو النزر القليل من تجارب أبناء دار البريهي، مشيرة إلى أن بعض التعيينات تمت في إطار تصفية حسابات وإقصاء كل المخالفين والمختلفين والرافضين لطريقة تدبيره لشؤون الموارد البشرية.

حرب خفية تجري رحاها في القطب العمومي، بسبب غياب المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص التي يضمنها دستور المملكة، مما يتطلب من فيصل العرايشي إعادة النظر في تصرفات بعض المسؤولين داخل الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، من أجل حماية مكتسبات العاملين بها.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5