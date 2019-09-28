حصري.. هذه حصيلة خروج قارب للهجرة السرية بشواطئ المحمدية

هبة بريس_ المحمدية

كشفت مصادر هبة بريس بشكل حصري، أن قاربا يحمل العديد من الأشخاص يعتقد انهم من المرشحين للهجرة السرية تم ايقافه صباح اليوم السبت بشاطئ زناتة بالوما بالمحمدية، وعلى متنه سبعة أموات وثلاثة أشخاص من الناجين، فيما لازال البحث جاريا عن ما يقارب 46 شخصا يرجح انهم من المفقودين.

وأضافت ذات المصادر عناصر الدرك الملكي بمنطقة عين حرودة وفي سياق مكافحة الهجرة السرية، قامت بتوقيف الناجين للتحقيق معهم في الموضوع، فيما تم نقل الجثت صوب مستودع الاموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.

هذا وأضافت مصادرنا، أن التحقيقات لازالت مستمرة لفك كافة خيوط هذه الواقعة، والبحث والتقصي للوصول إلى العقل المدبر للعملية لإحالته على العدالة، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم فيه اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق الموقوفين.

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