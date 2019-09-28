مقتل مهاجر مغربي على يد إيطالي ببولونيا

متابعة : عبد اللطيف الباز / إيطاليا

على طريقة افلام هوليود أقدم سائق إيطالي كان على متن شاحنة من الوزن الثقيل بدهس زميله مهاجر مغربي يدعى “رشيد النفير ” ويرديه قتيلا.

وتعود تفاصيل هدا الحادث المفجع الدي هز مدينة بولونيا من جديد حيت كانت عقارب الساعة تشير الى الساعة العاشرة و النصف صباحا من يوم الأمس الجمعة 27/09/2019 ، الجاني الدي اقترف هدا الفعل الإجرامي مواطن إيطالي خمسيني حيث قام بدهس زميله المهاجر المغربي أثناء العمل في إحدى الشركات الخاصة بمدينة بولوني.

وحسب شهود عيان أن شجارا عنيفا نشب بين الطرفين إنتهى بتهور السائق الايطالي المنحذر من جنوب إيطاليا بجهة ريجيو كالابريا بدهس السائق المغربي “رشيد النفير” والذي كان يقيم بدوره في ريجيو كالابريا مخلفا زوجة وثلاثة أطفال وحسب مصادرنا أن تصفية حسابات قائمة في هده الواقعة.

واستنفر هدا الحادث مختلف العناصر الأمنية التي حلت على وجه السرعة بمسرح الجريمه و نقلت جثة الهالك الى مستودع الأموات بمستشفى بولونيا من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات المدعي العام لمعرفة أسباب الوفاة في حين تم توقيف المشتبه فيه وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية

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