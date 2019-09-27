عادل الميلودي يفاجئ متتبعيه بـ”رسالة وداع”

هبة بريس ـ القسم الفني

اعلن الفنان الشعبي، عادل الميلودي يومه الجمعة، انسحابه من الساحة الفنية.

وقال الميلودي في تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه بالفيسبوك : “مابقات قعدة معاكم في هاد البلاد الظلم البهتان النفاق الكدوب بزاف علي هاد الشي غادي نخلي ليكم هاد الغناء وهاد السهرات وهاد الفاسبوك اليوم إنشاء الله غادي نحيد كلشي”.

وخاطب عادل الميلودي منتقديه الذين وصفهم بـ “هادوك لي دايرين لي الفتنة”، قائلا : “كنهنيهم بالفوز بالحياة في هد الدنيا وآخر حاجة غاديين تسمعوها مني هي نتوما حكارة والله مع الحق وأي حاجة قلتوها فيا أقسم بالله حتى كذوب خليت ليكم الله والنهار مزال تشوفوني فهد الفيسبوك عرفوني ماشي راجل وقريب غادي إبان الحق”.

وأثار الفنان الشعبي عادل الميلودي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة وجهها إلى الرجال لضرب وتعنيف زوجاتهم، وذلك خلال حلوله ضيفا على إحدى البرامج التلفزية.

ولاقت تصريحات الميلودي، التي وصفت بـ”العدوانية”، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وشُنت حملة انتقادات ضده، وصلت حد الدعوة إلى مقاضاته، وتدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” على الخط موجهة إنذارا للقناة التلفزية.

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