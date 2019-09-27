سجن العيون ينفي وفاة أحد نزلائه

هبة بريس ـ الرباط

أكدت إدارة السجن المحلي بالعيون، أن الإشاعات المنشورة بخصوص وفاة أحد نزلاء المؤسسة هي “مزاعم لا أساس لها من الصحة، بحيث لم تسجل بهذه المؤسسة أية حالة وفاة في صفوف النزلاء”.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي اليوم الجمعة، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية المحلية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بخصوص “وفاة أحد النزلاء بالسجن المحلي بالعيون”، أن مروجي هذه الإشاعات الكاذبة يهدفون بالأساس إلى الإساءة إلى صورة المؤسسة لدى الرأي العام عبر ترويج معطيات غير صحيحة، إضافة إلى خلق البلبلة بين صفوف النزلاء وعائلاتهم، وهو ما ستتصدى له المؤسسة عبر تطبيق القانون والاستمرار في تحسين ظروف عيش النزلاء”.

وشدد المصدر على أن إدارة السجن المحلي، “إذ تستنكر ترويج مثل هذه الإشاعات المغرضة، فإنها تدعو مختلف وسائل الإعلام إلى التثبت من صحة الأخبار المروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها للعموم، تجنبا لما قد ينتج عن ذلك من خلط وخلق للبلبلة بين صفوف النزلاء وعائلاتهم”.

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