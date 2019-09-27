بلافريج يطالب بإلغاء تجريم “المثلية” و”الجنس خارج إطار الزواج”

هبة بريس ـ الرباط

قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار”، إنه يقترح حذف عدد من المواد التي تضرب الحريات الفردية في القانون الجنائي، منها الفصل 489 و490 و 491.

وأوضح بلافريج في البودكاست الأسبوعي الذي يعرضه عبر صفحته على فيسبوك، أنه يجب حذف الفصل 489 الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

وأبرز بلافريج أن “فيدرالية اليسار” تقترح أيضا تغيير العقوبات في الجرائم ضد الأطفال لأنها غير كافية، حيث أنه قدم مقترحات لتشديد هذه العقوبات كالمؤبد في حالة اغتصاب الأطفال.

وأكد بلافريج أن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس بقاصر، وأنه ينبغي فتح النقاش داخل المجتمع حول هذه المواضيع لأنه لا يمكن بناء المواطنة دون احترام الراشدين وحماية القاصرين.

وتابع بلافريج كلامه قائلا :” أنا سعيد لأن المجتمع والجمعيات تتحرك وجزء من النخبة كذلك في مسألة الإجهاض، لأنه يتوجب علينا احترام المرأة وإعطاؤها كامل حقوقها لأنها هي من تتحكم في جسدها وليس المجتمع أو الدولة”.

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