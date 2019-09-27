فتاة “الوشم” تبرئ متهما في قضية اغتصابها

هبة بريس ـ بني ملال

قالت مصادر جيدة الاطلاع ان مصالح الدرك الملكي ببني ملال لا زالت تواصل اعتقال المتورطين في القضية في كل وقت تظهر فيه معطيات جديدة

وقالت ذات المصادر إن عناصر الدرك الملكي اعتقلت منتصف الأسبوع الجاري، شخصا يشتبه في ضلوعه في اغتصاب الفتاة التي هزت قضيتها المجتمع المغربي

وبعد التحقيقات التي بوشرت عقب اعتقال المشتبه فيه، أكدت الضحية، أمس الخميس، خلال جلسة التحقيق باستئنافية بني ملال، أنها لا تربطها به أي علاقة ولم يقم بالاعتداء عليها، ما استدعى إطلاق سراحه، يؤكد المتحدث نفسه.

يذكر أن المحكمة أرجأت النظر في ملف فتاة “الوشم”، إلى غاية 15 من شهر أكتوبر المقبل.

وجدير بالذكر، أنه تم توجيه اتهامات الاتجار بالبشر والإغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.

وأحيل المتهمون الذين تترواح أعمارهم بين 18 و28 سنة، الى قاضي تحقيق في حالة اعتقال.

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