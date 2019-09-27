وسط استنفار أمني.. انطلاق مظاهرات “جمعة الخلاص” في مصر

هبة بريس - وكالات

انطلقت في عدد من المدن والمحافظات المصرية بعد صلاة الجمعة مظاهرات “جمعة الخلاص” التي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط استنفار أمني كبير، حيث اتخذت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت الجزيرة، أنه في منطقة الوراق في محافظة الجيزة ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل السيسي، ورفعوا شعارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفشي الفساد.

وفي الأقصر جنوب مصر انطلقت في شوارع المدينة وأزقتها مظاهرات تطالب الرئيس المصري بالتنحي، وردد المتظاهرون شعارات ثورة يناير، مؤكدين تمسكهم بالحرية ورفض كل أشكال القمع.

وفي مدينة قوص بمحافظة قنا المصرية خرجت مظاهرة جابت شوارع المدينة وطالبت برحيل السيسي، وقد أطلق المشاركون فيها هتافات تستنكر الأوضاع التي آلت إليها البلاد وتدعو إلى إسقاط النظام.

كما مزق متظاهرون في المحافظة صور الرئيس المصري ونددوا بإدارته للدولة وانتشار الفساد وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأغلقت الشرطة المصرية صباح اليوم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة 25 يناير 2011، تحسبا للمظاهرات.

كما أظهرت صور من تطبيق غوغل مابس إغلاق الشوارع والطرقات والجسور المؤدية لميدان التحرير وأبرزها جسر السادس من أكتوبر وجسر قصر النيل.

وأعلنت هيئة مترو الأنفاق المصرية إغلاق محطات الأوبرا والسادات وعبد الناصر وعرابي وسط القاهرة للصيانة.

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