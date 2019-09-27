المديرية الإقليمية بجرسيف تعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على جديد الدخول المدرسي

يوسف أقضاض

تصوير: بدر صديق

عقدت المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بجرسيف،عشية اليوم

الخميس 26 شتنبر2019 ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على مستجدات الدخول المدرسي لموسم

2020/2019

حيث استحضر إدريس واحي المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتربية والتعليم التوجيهات الملكية السامية بشأن إصلاح منضومة التربية والتكوين، و الخطب الملكية السامية الرامية الى دعم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي، و كذلك تقديم توضيحات بخصوص القانون الإطار رقم 51-17 و منهجية إعتماده و أهم مكوناته كضمان الدولة مجانية التعليم و تنويع مصادر تمويله.

و أضاف ادريس واحي، ان قطاع التعليم بالمغرب إلتزم ببرنامج عمل أمام جلاله الملك من خلال المشاريع التي التزم بها امام انظار جلالته كإحداث و توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، و تعميم و تطوير التعليم الأولي، و تعزيز برنامج الدعم الإجتماعي، و تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية، و إحدات مسارات و تخصصات ” رياضة و دراسة ” بالسلكين الإعدادي و التأهيلي، و إقرار نظام ناجع و نشيط للتوجيه المدرسي.

و قدم نفس المتحدث، حصيلة برنامج العمل، مستحضرا الخريطة الإقليمية التوقعية لتحسين مؤشرات التمدرس، و أرقام و إحصائيات الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية إقليم جرسيف بالعالمين القروي و الحضري، معبرا بكل عزيمة عن نجاح مجهودات رجال و نساء التعليم بجرسيف و المشهود لها من طرف الجهات الوصية و باقي الشركاء الفعليين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0