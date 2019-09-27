السيسي: لا داعي للقلق من الدعوات إلى التظاهر

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنه ”لا داعي للقلق“ من الدعوات إلى التظاهر ضده، متهما مجموعات مغرضة بالوقوف وراء مثل هذه الدعوات.

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله إلى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ”لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين“.

واحتشد عدد كبير من المصريّين لاستقبال السيسي الذي داعب المتجمهرين قائلا: ”النهاردة الجمعة إيه اللي مصحيكم بدري الموضوع مش مستاهل“، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أصبح واعيًا ضد أي محاولة لخديعته وطمأنهم بقوله: ”متقلقش من حاجة“.

وطالب الرئيس المصري بعدم السماع للدعوات التي وصفها بأنها صورة تُرسم لتخريب مصر، قائلا: ”الدنيا زي الفل وإحنا جامدين قوي“.

وردًا على دعوات التظاهر قال إنها مقصودة لعدم استقرار البلاد، مضيفًا: ”إذا طلب مظاهرات ستكون بالملايين مثل ما حدث يوم التفويض قبل ذلك“.

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