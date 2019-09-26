دعوات للاحتجاج على امانديس بمدن الشمال وبوادر لانتفاضة جديدة !

هبة بريس _ مكتب طنجة

وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لساكنة طنجة لإطفاء الأضواء مساء السبت المقبل، كخطوة احتجاجية ضد “غلاء الفواتير”، فيما رفع آخرون شعار “إرحل” في وجه أمانديس، المخول لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بعاصمة البوغاز.

ودعت عدد من الصفحات “الفايسبوكية” بكل من مدن طنجة تطوان واصيلة الى الاحتجاج ضد شركة امانديس محملين المسؤولية للسلطة المفوضة الممثلة الجماعات المحلية في ماوصفه عدد من النشطاء ب “استمرار مسلسل كوابيس فواتير الماء والكهرباء بالمدينة”.

وسبق ان تحرك الشارع الطنجي منذ سنوات ومعه عدد من المدن بشمال المملكة احتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء وهي الاحتجاجات التي دفعت رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد سنة 2015 إلى فرض مجموعة من التدابير على أمانديس لتهدئة المحتجين على غلاء فواتير الاستهلاك، حيث تم الاتفاق على إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء، مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وإحداث شباك للشكايات لكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلاميين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.

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