مطادرة هوليودية وتضارب الانباء حول اطلاق نار بسطات

هبة بريس- سطات

كشفت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، قادت بمعية عناصر الامن الولائي بسطات مساء اليوم الخميس، مطاردة وصفت بالهوليودية بتراب جماعة اولاد سعيد اسفرت عن اعتقال شخصين وثلاث شابات وحجز سيارتهم الخفيفة على مقربة من منطقة جماعة اخميسات الشاوية.

المطاردة التي شارك فيها قائد مركز الدرك الملكي باولاد سعيد رفقة معاونيه، جاءت بعد ورود انباء عن انطلاق سيارة من قلب مدينة سطات في اتجاه اولاد سعيد بعد تعقبها من قبل عناصر الامن الولائي بسطات وعلى مثنها مجموعة من الاشخاص يعتقد انهم يشكلون عصابة اجرامية ضمن مذكرات بحث وطنية صادرة في حقهم، في الوقت الذي تضاربت فيه الانباء حول اطلاق اعيرة نارية من قبل شرطة سطات، لاسيما وأن الواقية الزجاجية الامامية للسيارة المحجوزة تحمل شقوقا واحدى عجلاتها منفجرة على حد تعبير مصادرنا.

وقد حاولت هبة بريس جاهدة الاستفسار عن تفاصيل هذه الواقعة للاحاطة بكافة تفاصيلها، لكن شح المعلومات تبقى السمة البارزة.

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