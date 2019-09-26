المغرب يوافق رسميا على السفير الجزائري الجديد بالرباط

نُشر بتاريخ :  2019-09-26 - 18:19
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن المملكة المغربية أعطت موافقتها وبشكل تأكيدي على تعيين عبد الحميد عبداوي كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية اليوم الخميس أن “الحكومة المغربية أعطت موافقتها على تعيين عبد الحميد عبداوي كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية” بحسب نفس المصدر

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت في أواخر شهر غشت الماضي، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أجرى حركة تغيير مهمة في سلك السفراء والقناصلة بعدد من العواصم، هي الأولى من نوعها منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي.

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