وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن 86 عاما

هبة بريس - وكالات

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الخميس، عن 86 عاما، تاركا وراءه إرثا سياسيا كبيرا، بعدما تولى رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007، وذلك في فترة عصيبة من تاريخ البلاد وصفت بأنها “استثنائية”.

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن جاك شيراك الذي كان يعاني اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة، توفي في المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس.

وكان شيراك من المدافعين عن علاقات متوازنة لفرنسا مع الخارج، ودخل في خلافات مع الولايات المتحدة، أثناء التحضير لغزو العراق سنة 2003.

وفي المنحى ذاته، ظل الرئيس الفرنسي السابق على علاقة ودية مع عدد من الدول العربية، ووقف بجانب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في آخر أيامه.

وقبل أن يتولى رئاسة الجمهورية، شغل شيراك منصب عمدة العاصمة باريس بين سنتي 1977 و1995.

لكن مسار شيراك لم يخل من العقبات والمشاكل، ففي ديسمبر 2011، أدين بسنتين مع وقف التنفيذ بعدما اتهم بالفساد خلال توليه منصب العمدة، وقيل إنه قدم دعما ماليا لأعوان سياسيين.

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