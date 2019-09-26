في ثاني عملية سطو في أقل من شهر.. لص يستهدف وكالة مالية بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تباشر في هذه الأثناء المتدخلون من المصالح الشرطية بأمن الجديدة، بحضور ممثلي السلطة المحلية، التحريات الميدانية علاقة بعملية سطو استهدفت، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس، وكالة مالية بعاصمة دكالة.

وحسب الوقائع التي توصلت إليها الجريدة، فإن لصا كان يخفي وجهه ب”قبية”، استهدف بالسرقة الموصوفة، في حدود الساعة الواحدة من صبيحة اليوم الخميس، وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي السلام بالجديدة، وتحديدا في شارع جبران خليل جبران، الذي كان، منذ أقل من شهر، مسرحا لعملية سطو مماثلة، استهدفت وكالة مالية، تبعد بحوالي 200 متر عن الوكالة التي تم استهدافها صبيحة اليوم.

هذا، وقد استولى اللص الذي قام بكسر “قفل” الوكالة، ثم بتحطيم زجاج مدخلها الخارجي، على مبلغ حدد في 90000 درهم، كما قام بكسر كاميرات المراقبة المثبتة في الخارج، وأخذ معه جهاز تخزين التسجيلات الحية (دي في إغ).

إلى ذلك، فقد اكتشف مستخدمون من الوكالة المالية، عملية السطو، عند التحاقهم على الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، عملية السطو.

وقد خلقت النازلة حالة استنفار لدى السلطات الأمنية والمحلية. حيث انتقل إلى مسرح الجريمة نائب رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ورئيس الفرقة الجنائية، وتقنيو مسرح الجريمة من المصلحة العلمية والتقنية، وذلك بحضور باشا مدينة الجديدة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، ناهيك عن الأجهزة الأمنية الموازية.

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