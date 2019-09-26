عليوي يقود فريقه للفوز على تولوز بثنائية

منح الدولي المغربي رشيد عليوي لاعب نادي أنجي الفرنسي لكرة القدم، مساء امس الأربعاء، الفوز لفريقه على المضيف تولوز(2-0) برسم الجولة السابعة من بطولة الليغ 1 الفرنسية.

وتمكن عليوي من إحراز هدفي المباراة مباشرة بعد دخوله مكان زميله ستيفان ماهوكين في الدقيقة 62، حيث نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 88، وفي الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، أحرز الهدف الثاني، وهو ما مكنه من الحصول على أحسن نقطة (8.4) في تشكيلة أنجي التي خاضت هذه المواجهة، وذاك من طرف موقع “هوسكورد” المتخصص في تقييم الدوريات والمسابقات العالمية الكروية.

وأصبح عليوي بهذين الهدفين في صدارة هدافي أنجي في بطولة الموسم الحالي 2019-2020.

وجعل هذا الفوز، فريق أنجي من تصدر الترتيب العام للدوري الفرنسي الليع 1، مناصفة مع باريس سان جرمان حامل اللقب، بمجموع 15 نقطة.

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