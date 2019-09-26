بسبب مرسي .. تركيا تشن هجوما حادا على مصر

هبة بريس - وكالات

اتهمت الخارجية التركية الحكومة المصرية بنشر “الكذب والافتراءات” ضد رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، معتبرة أن القيادة الحالية في مصر وصلت إلى السلطة عبر الانقلاب.

وقالت الخارجية التركية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، على لسان المتحدث باسمها، حامي أقصوي: “نرفض التصريحات المليئة بالكذب والافتراءات ضد بلادنا ورئيس جمهوريتنا، والتي أدلى بها متحدث باسم الخارجية المصرية متجاوزا كل الحدود في 24 سبتمبر”.

وأضاف أقصوي أن “انتقاد الديمقراطية في تركيا من قبل القادمين إلى السلطة بالانقلاب، هو أمر تراجيكوميدي بحد ذاته”.

وأشار إلى أن “تركيا، باعتبارها عضوا يتحلى بالمسؤولية في المجتمع الدولي، تدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بشكل واسع وممنهج في مصر، وإلى تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والمساءلة والازدهار”.

وقال إن “الممارسات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير داخل السجون في مصر، والأعمال القضائية التي تجري بقرارات سياسية معروفة بشكل جيد للغاية من قبل المجتمع الدولي”، تتعرض لانتقادات مؤسسات دولية مختلفة.

وشدد أقصوي على أن “الإدارة الحالية في مصر تفضل الالتزام بموقف عدواني مثلما فعلت ذلك عدة مرات في السابق، بهدف التستر على انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل المطالب الأساسية للشعب المصري”.

واعتبر في هذا السياق أن “سعي الإدارة الحالية في مصر لاستهداف تركيا التي تتمتع بدور ريادي وتجربة في مكافحة الإرهاب، هو انعكاس للموقف العدواني المذكور”، على حد تعبيره.

وتابع المتحدث باسم الخارجية التركيا هجومه بالقول إن “الدعم الذي يمنحه القادمون إلى السلطة بالانقلاب للانقلابيين ليس أمرا مستغربا، كما ظهر بشكل واضح في التصريحات” التي أدلى بها نظيره.

واعتبر أن “هذه التصريحات ليست سوى انعكاسا لشخصية الإدارة الحالية في مصر، والتي تقوم على الظلم والاستبداد”.

وطالت موجة جديدة من التصعيد التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا بعد أن أثار أردوغان، في كلمة ألقاها الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي.

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