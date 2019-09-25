فاس : طمر كهوف و مغامرات قديمة بمنطقة ” الزليلك” رأس الماء

خالد العروسي – هبة بريس

قامت السلطات بتنسيق مع عناصر الدرك لمولاي يعقوب ووزارة الصناعة و مصنع هولسيم للإسمنت و عمالة مولاي يعقوب اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2019، بطمر عددا من الكهوف والمغارات القديمة المتواجدة بمنطقة الزليليك رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، عن طريق تفجيرها .

وذكرت مصادر مطلعة ، أن السلطات بشتى أنواعها المعززة بالآليات الحديثة، تواجدت بمنطقة الزليليك رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب ، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، وفرضت حصاراً محكماً في محيطه، استعداداً لتفجير الكهوف والمغارات القديمة في المنطقة المذكورة، زاعمة أنها تستخدم كأوكار آمنة لذوي السوابق وعتاة للمجرمين الهاربين من قبضة الشرطة والدرك، والذين يقومون باستغلالها في تجارة المخدرات و صناعة الخمور التقليدية

وأفادت نفس المصادر، أن السلطات شنت عمليات إخلاء و تفتيش واسعة في المنطقة قبل عملية التفجير، للتأكد من عدم وجود أي شخص في المغارات للانطلاق في عملية هدم مساحة تقدر في حوالي 3200 متر مربع .

جدير بالذكر ، أن هؤلاء المجرمين حولوا هذه الكهوف إلى غرف نوم لارتكاب اعتداءاتهم الجنسية، وخصصوا أجزاء منها فضاءات لتهيئ المخدرات منها الكيف، وأخرى إلى مطابخ بتجهيزات منزلية أساسية.