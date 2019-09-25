العثماني يقرر اعتماد صورة رسمية جديدة للملك بالإدارات والمؤسسات العمومية ( صورة )

نُشر بتاريخ :  2019-09-25 - 23:31
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هبة بريس ـ الرباط

ينتظر أن تغير مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، الصورة الفوتوغرافية الرسمية للملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة، وهي الصورة التي اعتاد عليها المغاربة منذ اعتلاء  الملك العرش قبل 20 سنة.

وأصدر ديوان رئيس الحكومة ، منشورا يتعلق باعتماد صورة جديدة للملك محمد السادس، واعتبارها الصورة الرسمية، ابتداء من 23 شتنبر 2019.

ودعا رئيس الحكومة، في منشوره الذي يحمل رقم 15/2019، كافة الوزارات والمؤسسات العامة التابعة لها، إلى العمل على إبراز وتنصيب الصورة، المعتمدة حاليا، كما أنه يمكن الحصول عليها حصريا من مجموعة بريد المغرب.

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