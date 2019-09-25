حارس سيارات يعربد ليلا نهارا بقلب العاصمة الرباط

هبة بريس ـ الرباط

يقوم حارس سيارات بمدينة الرباط وبالضبط ببداية زنقة الخليل من ناحية شارع محمد الخامس، بشكل يومي بالعربدة والسكر الطافح البين أمام أنظار رجال الأمن وعناصر حذر دون أي تدخل يسجل من طرف هؤلاء.

الغريب في الأمر أن الشخص المعني معروف لدى المصالح الأمنية بالمدينة بسكره الطافح يوميا وعربدته بالشارع العام عبر إطلاق ألفاظ نابية تجاه المواطنين، خصوصا المارة الذين يجدون إحراجا كبيراً أمام عائلاتهم بل أكثر من ذلك يبث فيهم الرعب والخوف ويجعلهم يفرون بجلدهم خوفا من أن يقوم بإيذائهم .

وفي واقعة غريبة عاينتها جريدة هبة بريس ذات مرة، تدخل ظابط أمن يعمل بقبة البرلمان تجاه الشخص المعني بالأمر الذي كان كعادته في حالة سكر طافح ويطلق ألفاظه النابية تجاه المارة، حيث تقدم إليه طالباً منه الهدوء وعدم ازعاج المواطنين، غير أن ”أسمر اللون“ كان له رأي آخر حيث رد على رجل الأمن بشكل مهين واضعا إياه في موقف محرج لا يحسد عليه، :”نتا كنعرفك مزيان خدام فالبرلمان ومخدامش هنا باش توقفني“، حيث تظاهر رجل الأمن أمام هذا الإحراج الكبير بوضع هاتفه فوق أذنه من أجل حفظ ماء وجهه وغادر المكان .

هذا ويجهل لحدود الساعة سبب تستر النيابة العامة والمصالح الأمنية على تصرفات المعني بالأمر أسمر اللون بالرغم من أنها معروفة لدى جميع المواطنين القاطنين بزنقة الخليل والنواحي حيث وفي هاته اللحظة التي نخط فيها هذا المقال يقوم هذا الشخص بالعربدة والسب والقذف في حق الجميع، الأمر الذي يؤكد فرضية حتى ”يسيل الدم ونشدوه“.

هذا وتتوفر الجريدة على شريط فيديو يوثق لقيام المعني بالأمر بالعربدة مع السكر الطافح الأسبوع الماضي، وهو سيناريو يتكرر يومياً، مما يسيئ بشكل كبير للسياسة الأمنية بالمغرب خصوصا في ظل تواجد سياح أجانب بقلب العاصمة الإدارية للمملكة الرباط.

فمن إذن له مصلحة في بقاء هذا الشخص حرا طليقاً ومعربدا على المواطنين ومهددا أمنهم وحياتهم بقلب العاصمة الرباط

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