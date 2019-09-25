أساتذة “الكونطرا” يطالبون بالكشف عن نتائج التحقيق في وفاة والد أستاذة

هبة بريس ـ عبد الله عياش

طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة بالكشف عن اخر نتائج التحقيقات في قضية وفاة والد أستاذة متعاقدة خلال فض اعتصام بالرباط.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إنها تطالب الدولة المغربية بالكشف عن تفاصيل التحقيق في “مقتل”، عبد الله حاجيلي والد أستاذة متعاقدة، جراء “التدخل القمعي ليلة 24 أبريل”.

وشددت تنسقية المتعاقدين على ضرورة تطبيق “المحاسبة الفورية لكل المتورطين في استشهاده”، خصوصا بعدما أمرت النيابة العامة بالتحقيق في ذلك.

وحذَّر الأساتذة وزارة التربية الوطنية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة عملية التفييض؛ التي هَمَّت مختلف المؤسسات بربوع الوطن، وما يرافقها من “إرتجالية وعشوائية” تَنمُّ عن “هَشاشة هذا الوباء المسمى التعاقد أو التوظيف الجهوي”.

وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة إن “مئات الأساتذة؛ خصوصا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يعيشون في وضعية إدارية غير مفهومة، إذ تم تفييضُهم وعدم تمكينهم من أقسام دراسية”، مردفا أنه “بدل أن تبحث المديريات الإقليمية عن حلول جدية، تم حشر المتعلمين (45 تلميذا وأكثر) داخل القسم الواحد”.

ودعا “المتعاقدون” وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة “الإلتزام بمخرجات الحوار، والتراجع عن مختلف إستدعاءات التأهيل المهني”، مُستنكرين “التضييقات والإستدعاءات التي طالت مجموعة من المناضلين”، مُعلنين تضامنهم مع “الأستاذة نور الهدى؛ التي قامت بكشف حقيقة المدارس العمومية”، مؤكدين إستعدادهم لتعرية الواقع وإيضاح مدى زيف الشعارات من قبيل الإصلاح والجودة”.

وجدَّدت التنسيقية؛ رفضها لمخطط التعاقد “المشؤوم”، الذي إعتبرته “هجوما متقدما في مسلسل خَوصَصة المدرسة العمومية”، ورفضها للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، ولأي مقترح يُفيد المماثلة في الحقوق مع موظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبة بـ”الإدماج بدون قيد أو شرط في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، وفق البلاغ ذاته.

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