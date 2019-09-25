وجدة…جثامين ضحايا الهجرة غير شرعية تفتح الحدود المغربية الجزائرية

هبة بريس : أحمد المساعد

تسلمت عائلات ضحايا الهجرة الغير الشرعية المنحدرون من إقليم تاوريرت (جثتين من قبيلة ولاد محمد)، ولمريجة ( جثة واحدة من قبيلة ولاد سيدي علي) بإقليم جرادة، عشية اليوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري من المركز الحدودي المغلق المغربي الجزائري “زوج بغال”، تم نقلها من مستودع الأموات بمستشفى وهران الجزائرية ،حيث وصلت إلى المركز الحدودي المذكور حوالي الساعة السادسة عصرا.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعطت موافقتها لنقل جثامين ثلاثة شبان لقوا حتفهم مؤخرا غرقا بعرض السواحل الجزائرية، وبالضبط بالقرب من مدينة وهران، حيث كانوا يعتزمون الهجرة نحو الضفة الأوربية، جراء تعرض محرك القارب الذي كان يقلهم إلى عطب ميكانيكي.

و بعد مجهود كبير لعدة فعاليات من مدينتي تاوريرت وجرادة التي كلفت نفسها عناء التنقل إلى مدينة وهران، لاتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الجثامين برا قصد دفنها بمسقط رأس الضحايا، عبر تسليم توابيت الضحايا من خلال النقطة الحدودية زوج بغال الواقعة شرق مدينة وجدة على بعد 12 كيلومتر.

هذا وكان قارب على متنه 16 مهاجرا غير نظاميا، تتراوح أعمارهم ما يين 22 و 29 سنة، قد غرق في السواحل الغربية الجزائرية، حيث أنقذت السلطات الجزائرية 8 منهم، فيما إنتشلت 3 جثث، وإعتبر 5 آخرين في عداد المفقودين.

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