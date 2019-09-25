تارودانت : إعفاء مدراء مؤسسات تعليمية من مهامهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعفت وزارة أمزازي، أربعة مدراء مؤسسات تعليمية بالاقليم من مهامهم الإدارية، دون الاشارة الى مسسبات الاعفاء والاقتصار على اعتبار ذلك يخص المصلحة العامة فق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وقد توصل المعنيين بالاعفاء عبر مراسلتهم عن طريق السلم الاداري المعمول به، مع الاشارة الى وضع المعفيين من الإدارة التربوية رهن إشارة المديرية الإقليمية لتارودانت لمهام جديدة.

وحسب مصادر مطلعة فإن المؤسسات التربوية التي طال مدراءها الإعفاء، هي كل من مدرسة طلحة بن الزبير بجماعة تاسوسفي دائرة تالوين، ومدرسة مولاي إدريس الأول بجماعة إيمولاس دائرة تارودانت، ومدرسة الشليوات ببلدية أولاد تايمة وأخيرا مدزسة الزيتون بالجماعة القروية الكفيفات.

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