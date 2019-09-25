“جريدة” تشوّش على توشيح الأمن والدرك بأعلى وسام باسبانيا

ل أ- هبة بريس

تزامنا وتوشيح الحكومة الإسبانية للأمن والدرك الملكي المغربيين بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، خرجت جريدة مغربية بمقال زعمت من خلاله الى نشوب خلاف قوي بين عناصر الأمن والدرك المكلفين بحراسة القصور والاقامات الملكية.

المقال الذي نشرته الجريدة المعنية بصفحتها الأولى -الى جانب صورة وخبر المحاكمة التاريخية للمتهمين بالفساد بالجارة الجزائرية”- ، قالت فيه أن غضبة ملكية بسبب خلاف بين رجال الحموشي والجنرال حرامو، تسببت في إبعادهم عن حراسة القصور والاقامات الملكية ليلة الأحد، مقابل تعويضهم بعناصر الجيش.

وذكرت الجريدة، أن بوابات القصور والاقامات الملكية بالرباط وسلا والصخيرات، شهدت تواجدا كبيرا لعناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، صباح الاثنين، لافتة أن عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، قضوا ليلتهم داخل التكنات.

مقال الجريدة المذكورة، الذي نشر تزامنا مع حدث توشيح عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي محمد حرامو، بوسامي الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، آثار استغراب عدد من المتتبعين.

وفي هذا الصدد، تساءل متتبعون عن هدف الجريدة التي تحدثت مصادر عن الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها، من ادراجها للخبر المذكور، تزامنا وتأجج الاوضاع بعدد من الدول المجاورة.

واستغربت ذات المصادر، من مغزى مصطلحات وعبارات وصفت ب”المبالغ فيها” التي استخدمتها الجريدة، للحديث عن “الغضبة الملكية” وكذا عن “الليلة البيضاء التي قضاها مسؤولون كبار بالجيش لترتيب الإجراءات الامنية”، لافتة أنها قد تحيل القارئ الى معاني أخرى كبيرة.

وأكد المتتبعون، أن الساحة الوطنية تشهد عدد من الأحداث والتطورات المهمة التي من حقها نيل جزء واجهة الجريدة اليومية، مشددة على أن الخبر “الرئيسي” المنشور لا يستحق “المكان” الذي خصص له.

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