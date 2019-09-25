أحداث العنف الكروي.. لجنة وزارية تتخذ احتياطات وتدابير لوقف تكرار هذه الممارسات الإجرامية‎

هبة بريس

أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة أنه على إثر الأحداث المؤلمة التي عرفها الطريق السيار بجهة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، والتي ارتكبها بعض مشجعي إحدى فرق كرة القدم الوطنية، اجتمعت لجنة وزارية وقررت “اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية”.

وأوضح البلاغ أنه “على إثر الأحداث المؤلمة التي عرفها الطريق السيار بجهة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، والتي ارتكبها بعض مشجعي إحدى فرق كرة القدم الوطنية، اجتمعت لجنة وزارية ضمت كلا من السادة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشباب والرياضة إضافة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأضاف البلاغ أنه “بعد الوقوف على تفاصيل الأحداث وخطورتها، وكذا بعض الأحداث المشابهة التي عرفتها سابقا بعض مناطق المغرب، فقد تقرر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية”.

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