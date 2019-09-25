جمارك سطات تحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية والمخدرات

محمد منفلوطي-هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الفرقة المختلطة لجمارك سطات، تمكنت خلال عمليتين نوعيتين بمحطة الأداء بالطريق السيار سطات برشيد من الإطاحة بحمولة ضخمة من الأكياس البلاستيكية المحظور تداولها بالأسواق الوطنية، حيث قدرت مصادرنا الكمية المحجوزة بحوالي أربعة اطنان، فيما استهدفت العملية الثانية سيارة أخرى محملة بكمية كبيرة من المخدرات تنوعت بين طابا وحشيش ومخدرات الشيرا، كانت مخبأة بطريقة احترافية وموجهة نحو قلب مدينة سطات لترويجها هناك.

وحسب ذات المصادر، فإن عناصر الزمرة الشابة بقيادة قائدها، كانوا متمركزين بنقطة تفتيش بالمنطقة ذاتها، صادفوا على اثرها سيارة مشكوك في أمرها، مما جعلهم يستوقفونها ويخضعونها لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط أطنان من الاكياس البلاستيكية الممنوعة من التداول داخل الأوساق الوطنية، ليتم حجزها وتحرير محضر رسمي في وجه صاحبها، هذا في الوقت الذي تمكنت فيه العناصر ذاتها في وقت سابق من حجز سيارة محملة بدورها بكمية من المخدرات الصلبة بالإضافة إلى كميات اخرى من سنابل الكيف وطابا، ضمن صيد ثمين كان موجها صوب مدينة سطات لإغراقها بظاهرة ترويج المخدرات.

العملية النوعية التي قامت بها عناصر شابة تنتمي للزمرة المتنقلة التابعة لادارة الجمارك بسطات، تأتي في سياق الحملات التمشيطية واليقظة المتواصلة لتجفيف الممرات والطرقات وخاصة الطريق السيار الرابطة بين مراكش وبرشيد البيضاء مرورا بمدينة سطات وبمختلف مداخل ومخارج المدينة لوضع حد لكافة المحاولات المشكوك فيها والتي تستهدف تهريب المخدرات او السلع او ماشابه ذلك.

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