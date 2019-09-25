قضية “القرن” .. المحكمة تقرر إحضار بوعشرين بالقوة للجلسات

هبة بريس

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، إحضار الصحفي توفيق بوعشرين بالقوة، للحضور لجلسات محاكمته الاستئنافية.

وقرر قاضي الجلسة، خلال جلسة أمس، إرسال عناصر السلطة للصحفي بوعشرين لإخباره بضرورة الحضور إلى قاعة المحكمة، وفي حالة استمرار رفضه سيتم إحضاره بالقوة العمومية.

وكان ”بوعشرين“ رفض خلال جلسة محاكمته السابقة الحضور، بعد أن ألقى كلمته أمام القاضي.

وحوكم بوعشرين بالسجن 12 سنة، من أجل الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي.

ما رأيك؟ المجموع 19 آراء 4 15