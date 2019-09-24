تطوان: تسمم في أوساط طلبة الهندسة يتسبب في إستنفار طبي داخل مستشفى سانية الرمل

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

يعرف المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” في هذه الأثناء حالة من الإستنفار وسط الأطر والطواقم الطبية بسبب تسمم غذائي تعرض له طلاب مدرسة الأقسام التحضيرية للمهندسين المتواجدة بشارع “الجولان” والتابعة للملحقة الإدارية “الطوابل”.

وحسب مصادر حصلت عليها “هبة بريس” فإن التسمم الغذائي طال مجموعة من الطلبة الذين تجاوز عددهم العشرين، ما عجل بإدارة المؤسسة نقلهم على وجه السرعة نحو مستشفى المدينة وإخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة قصد تحديد الغذاء موضوع التسمم

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