أمن وجدة يوقف شخصين ويحجز 360 قرص مخدر

هبة بريس : وجدة
في اطار العمليات الامنية الاستباقية للحد من ظاهرة ترويج المخدرات و الاتجار في الاقراص المهلوسة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية لولاية امن وجدة مساء يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، من ايقاف شخصين ، تتراوح اعمارهم ما بين 29 و 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات.
و حسب بلاغ توصل به موقع هبة بريس، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في اطار هذه القضية من حجز 360 قرص مهلوس ، اضافة الى دراجة نارية وسلاح ابيض من الحجم الكبير و مبلغ مالي قدره 8500 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا العمل الاجرامي.
كما اقدمت نفس المصلحة من جهة اخرى، على ايقاف شخص يبلغ من العمر حوالي 28 سنة و هو في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرا على مستوى حي بلمراح، و حجز 24 قطعة من المخدر المذكور معدة للترويج ، و مبلغ مالي قدره 330 درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الاجرامي.
هذا وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية ،قصد استكمال البحث معهم ،تحت اشراف النيابة العامة المختصة.