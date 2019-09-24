“كشف_الحقيقة_ليس_جريمة “.. وسم تضامن مع أستاذة سيدي قاسم

هبة بريس ـ ع عياش

بعد اعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، توقيف استاذة عن العمل وإحالتها على المجلس التأديبي، على اعتبار أن الأستاذة المعنية كانت قد صورت أقسام قبل انتهاء أشغال صيانتها، انقلب قرار وزارة التربية والتعليم إلى حملة تضامن واسعة مع الأستاذة الموقوفة .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) #كشف_الحقيقة_ليس_جريمة عمد من خلاله المتضامنون على فضح الوضعية المزرية للمدارس بالمغرب.

وأطلق رجال ونساء التعليم مبادرة تفاعلية مع القرار الذي اعتبروه مجحفا بحق زميلتهم، حيث انخرطوا في نشر صور تظهر الوضعية المتهالكة لعدد من المؤسسات التعليمية، تحت هاشتاغ #كشف_الحقيقة_ليس_جريمة.

وطالب الأساتذة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بإصلاح المؤسسات التعليمية، وتجديد بنيتها، ووقف متابعة الأستاذة محط التوقيف.

و يعرف ان الاستاذة عرضت من خلال الفيديو، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حالة أحد الأقسام بمدرسة (الشاوية الصخرة) بسيدي قاسم يكشف أن القسم مفتقد لأي من الطاولات، كما يظهر الحالة المهترئة لجدرانه وأرضيته، والحال ذاته بالنسبة للسقف، مع انعدام كافة التجهيزات المدرسية.

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