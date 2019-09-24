الزفزافي من داخل السجن: في بلادي ظلموني!

هبة بريس ـ الرباط

في رسالة جديدة له من داخل أسوار السجن، وجه قائد “حراك الريف” المعتقل، ناصر الزفزافي، التحية لمشجعي الفرق الكروية، وهو يستحضر كلمات أغنية “الألتراس” التي حظيت بشهرة واسعة “في بلادي ظلموني”.

وقال الزفزافي في رسالة نقلها عنه والده إثر اتصال هاتفي، “في بلادي ظلموني، عنوان لأنشودة تحكي معاناة شعب ” قبل ان يضيف ” أنشدها ثوار الملاعب على شكل سمفونية حركت المشاعر، وبكلماتها النارية سحرت العقول وأثلجت الصدور”.

وأوضح الزفزافي أنه قال تفاعلا مع تلك الأنشودة وهو “في جحيم القبور” بحسب تعبيره في إشارة إلى الزنزانة حيث يوجد، “لا خوف عليك يا وطني طالما فيك شباب يحميك وبحضنه يأويك وبحياته يفديك”.

ويتابع “قائد الحراك” المحكوم بعشرين عاما سجنا نافذا “اليوم أصبح بإمكان هاته الجماهير الكروية بمعية عموم الشعب أن تحرك المياه الراكدة وتصنع الحرية لوطن أصبح أسيرا (…)، وطن نريده للجميع لا ضيعة نبدو لهم فيها كالقطيع”، مضيفا أنه “حان الوقت لنحمي فيه وطننا من بطش الطغاة الذين لا هم لهم سوى نهب الثروات والاستيلاء على الخيرات واضطهاد العباد حتى ظنوا أنفسهم فوق الحساب”.

في إتصال هاتفي،المعتقل السياسي ناصر الزفزافي يبلغ الرسالة الآتية:" في بلادي ظلموني " عنوان لأنشودة تحكي معاناة شعب… Publiée par Ahmed Zefzafi sur Lundi 23 septembre 2019

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