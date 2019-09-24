الزفزافي من داخل السجن: في بلادي ظلموني!

هبة بريس ـ الرباط
في رسالة جديدة له من داخل أسوار السجن، وجه قائد “حراك الريف” المعتقل، ناصر الزفزافي، التحية لمشجعي الفرق الكروية، وهو يستحضر كلمات أغنية “الألتراس” التي حظيت بشهرة واسعة “في بلادي ظلموني”.
وقال الزفزافي في رسالة نقلها عنه والده إثر اتصال هاتفي، “في بلادي ظلموني، عنوان لأنشودة تحكي معاناة شعب ” قبل ان يضيف ” أنشدها ثوار الملاعب على شكل سمفونية حركت المشاعر، وبكلماتها النارية سحرت العقول وأثلجت الصدور”.
وأوضح الزفزافي أنه قال تفاعلا مع تلك الأنشودة وهو “في جحيم القبور” بحسب تعبيره في إشارة إلى الزنزانة حيث يوجد، “لا خوف عليك يا وطني طالما فيك شباب يحميك وبحضنه يأويك وبحياته يفديك”.
ويتابع “قائد الحراك” المحكوم بعشرين عاما سجنا نافذا “اليوم أصبح بإمكان هاته الجماهير الكروية بمعية عموم الشعب أن تحرك المياه الراكدة وتصنع الحرية لوطن أصبح أسيرا (…)، وطن نريده للجميع لا ضيعة نبدو لهم فيها كالقطيع”، مضيفا أنه “حان الوقت لنحمي فيه وطننا من بطش الطغاة الذين لا هم لهم سوى نهب الثروات والاستيلاء على الخيرات واضطهاد العباد حتى ظنوا أنفسهم فوق الحساب”.
في إتصال هاتفي،المعتقل السياسي ناصر الزفزافي يبلغ الرسالة الآتية:" في بلادي ظلموني " عنوان لأنشودة تحكي معاناة شعب…
Publiée par Ahmed Zefzafi sur Lundi 23 septembre 2019
مغربي بربري
في 21:37
عندما تكون الاحتجاجات ولا نرى فيها العلم المغربي نشك في نواياها , عندما تحشر دولا أخرى و الاتحاد الاروبي في مشاكلنا لنا الحق ان نتاسائل من يقف ورائك؟
غير معروف
في 21:41
اتق الله كل مرة جديد الم تنعثهم بالعياشة بالعبيد ووو هم على الاقل رفعوا راية البلاد ونشدوا النشيد الوطني وطلبوا بحقوقهم لكن لم يبعوا الوطن في الخارج والاعلام الخارجي
مغربي وعاشت المملكة المغربية
في 22:11
هاد شماتة باقين تتجيبو حسو.
الاعدام خاصك.جيتي فوقت تبدلات
اشماتة الخائن
سعيد المغربي
في 22:38
أنت خارج القانون وعقوبتك مستحقة لأفعالك. هل ساندوك اللذين دفعوك للفوضى والتمرد ؟؟؟
مغربي حر
في 22:55
اكره هدا الخائن هو و ابوه . انهم خونة لو حملت راية الدولة الشريفة العلوية و رفعت النسيد الوطني نساندك ولاكن انت بلسانك قلت العياشة و اولاد السعوديين والله يا كلب ستعيش مدلا وراء الاقواس السجون و ابوك العنصري سيختل عقليا
مغربي حر
في 23:47
مازال محشمتيش ايها الصعلوك والزنديق على الجرائم التي اقترفتها في وطنك والاصابات البليغة التي اصيب بها ابناء وطنك الاحرار والشرفاء ولن نزيد في قولنا اتجاهك ايها الجربوع سوى حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
مغربي أبا عن جد
في 01:34
الله الوطن الملك
مغربي حتى النخاع و اعتز بذلك…