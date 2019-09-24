الاستقلال و الاحرار ….النيران الصديقة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع اشتداد السباق السياسي لبعض الأحزاب نحو الانتخابات المقرر إجراؤها في 2021، شكلت حرب هذا الاستحقاق الانتخابي المقبل ما يشبه ” النيران الصديقة ” حيت لم تعد تلك الحرب مقتصرة على حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، المشاركين في الحكومة، فقد التحق بهما حزب الاستقلال (معارضة) ليوجه رسائل تعد بتنافس شرس، خاصة مع حزب”الأحرار”، الذي سبق له أن أعلن سعيه إلى تصدر الاستحقاقات المقبلة ورئاسة الحكومة.

القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، اختار مرة أخرى خلال لقاء طانطان الذي حضره حولي 7000 الاف مناضل بحسب اللجنة المنظمة، حيت تم توجيه رسائل واضحة إلى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، من دون الاشارة إليه بالاسم.

وسبق لولد الرشيد ان قال في اختتام جولة الحزب بالأقاليم الجنوبية:” لن أقول أغراس أغراس، ولكن ” حق ..حق “، وذلك في تلميح واضح إلى زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي دأب على استعمال كلمة “أغراس”، التي تعني بالأمازيغية الجدية والاستقامة في العمل.

وكان ولد الرشيد قد وعد أمام مناضلي حزب الاستقلال بالمناطق الجنوبية للمملكة، لمن وصفهم بـ”الحاسدين والمشوشين” أنهم سيرون ” العجب ” في انتخابات 2021.

ويرى مهتمون بالشأن السياسي المغربي، أن حزب الاستقلال ركز بشكل كبير على تحركاته على المناطق الجنوبية للمملكة، حيت توجد قاعدة انتخابية كبيرة يتزعمها ولد الرشيد، في حين لم يتحرك بنفس السرعة في جهات أخرى مثل جهة سوس ماسة التي يتواجد بها ” آل قيوح” لاعتبارات متعلقة بفقدانهم عدد من الاسماء الوازنة بالحزب جهويا التي التحقت بالاحرار مؤخرا، في حين لم تتحرك جهة الشرق بعد خصوصا بعد ازاحة الامين السابق للحزب عبد الحميد شباط.

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