“روتاري كازابلانكا” يواصل مبادراته الإنسانية بقلب المغرب المهمش‎

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار أنشطتها الاجتماعية، نظمت مؤخرا “روتاري كازابلانكا سيتي” بالتعاون مع جمعية العمل الأن من أجل شفشاون مهمة إنسانية متعددة التخصصات في جماعة باب برد التابعة لإقليم شفشاون.

و اشتملت هذه المهمة على توزيع محافظ مدرسية مرفوقة باللوازم او المعدات الدراسية على 250 تلميذ، وذلك بمصاحبة قافلة طبية مجهزة متعددة التخصصات تضم الطب العام وطب الأسنان و الفحص بالأشعة، كما تم تنظيم حملات تحسيسية للأطفال بخصوص الاعتناء بصحة الاسنان.

و شارك في هذا العمل الإنساني الفنان التشكيلي الشهير عبد الرحمان وردان الذي أدخل البهجة و السرور لقلوب الأطفال من خلال ورشات فنية جماعية، كما أقدم أعضاء النادي على تحفيز الأطفال و تشجيعهم على المثابرة في مشوارهم الدراسي والتركيز على الدور الهام الذي يلعبونه كشباب يحمل على عاتقه مستقبل تنمية و تطوير جهة طنجة تطوان الحسيمة.

و قد قام أعضاء “روتاري كازابلانكا” موازاة مع ذلك بسرد بعض قصص نجاحهم التى تؤكد أن النجاح ممكن بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الإنسان، و هو ما أثار إعجاب الأطفال و التلاميذ الذين تفاعلوا مع القافلة الإنسانية بشكل إيجابي و مثمر.

و في تصريح لها على هامش هاته المناسبة، قالت كوثر فال رئيسة نادي “روتاري كازابلانكا سيتي” أنها و أعضاء ناديها سعداء بالقيام بمثل هذه المبادرات خصوصا في الجبال والقرى وذلك لتشجيع الأطفال على الدراسة بالرغم من الظروف الصعبة التى يمرون بها خاصة أن هذه المناطق تعاني من الهدر المدرسي.

و نوهت فال بجميع أعضاء النادي على التزامهم وتطوعهم لأداء هذه المهمة الإنسانية التضامنية على أحسن وجه كما شكرت الطاقم المرافق المتكون من الأطباء الذين تطوعوا بشكل تلقائي و جاؤوا من مدن بعيدة في سبيل هذا العمل النبيل.

و تجدر الإشارة إلى أن الروتاري هو شبكة عالمية متكونة من حوالي مليون و 200 ألأف متطوع في العالم، أسست في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1902 و رسمت خارطة طريق لمساعدة الانسانية في العالم.

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