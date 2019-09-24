الفيزازي: “يجب متابعة الميلودي بتهمة إهانة المرأة المغربية”

هبة بريس - الرباط

علق الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، على تصريح المغني عادل الميلودي، الأخير الذي أثار جدلا، بسبب دعوته الرجال الى تعنيف النساء المغربيات.

وقال الفيزازي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك: “يجب متابعة عادل الميلودي قضائيا بسبب إهانته للمرٱة المغربية و التحريض على العنف ضدها و التصريح علنا باستهلاكه للمخدرات.”

وتابع قائلا:”نحن في بلد الحق و القانون، و القانون فوق الجميع”.

هذا ويشار الى أن الميلودي صرح في أحد البرامج الحوارية مؤخرا، قائلا “الراجل اللي ميضربش مرتو ماشي راجل”، داعيا “الذكور” الى تعنيف زوجاتهم.

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