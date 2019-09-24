ابتدائية الرباط تحدد تاريخ النطق بالحكم في قضية الريسوني .. والأخيرة: “معرفتش كيفاش غنشوف فالناس”

هبة بريس - الرباط

حددت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، مساء أمس الاثنين، تاريخ النطق بالحكم في قضية الصحفية هاجر الريسوني وباقي الموقوفين معها.

وقررت هيئة الحكم بالمحكمة، تحديد جلسة 30 شتنبر للنطق بالحكم، في القضية التي تتابع فيها هاجر الريسوني رفقة خطيبها السوداني، ودكتور وممرض مكلف بالتخدير، ومساعدة.

وعرفت جلسة أمس الاثنين، تقديم دفاع المتابعين لتعقيبات على رد النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، الى جانب مرافعاتهم التي اتجهت مجملها نحو المطالبة ببراءة المتهمين.

وفي كلمتها امام القاضي، قالت الريسوني:”معرفتش كيفاش انتلاقا التاس ونشوف فيهوم بعد التشهير اللي وقع ليا”.

هذا وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد رفضت السراح المؤقت عن الصحفية هاجر الريسوني، التي تتابع في ملف يتعلق بـ”الإجهاض غير القانوني والفساد”، مبررة قرارها بالإبقاء على هاجر الريسوني قيد الاعتقال لسببين رئيسيين، هما “خطورة التهم الموجهة إليها”، إلى جانب عدم كفاية الضمانات المقدمة من أجل إطلاق سراحها.

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