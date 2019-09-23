الحكم بـ6 سنوات سجنا على مصور فيديو ” شرملة ” شاب بالبيضاء

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هبة بريس ـ البيضاء
قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بإدانة شخصين قاما بتشويه وجه شاب بحي « مولاي رشيد » في مدينة الدار البيضاء، بالسجن النافذ.
و أدانت المحكمة المعتديين الاثنين بـ 14 سنة سجنا نافذا مناصفة بينهما، بعد قيامهما بتشويه وجه شاب، في الشارع العام.
كما قررت المحكمة بالحكم على مصور شريط الفيديو، الذي أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعية، بالسجن لمدة 6 سنوات.
وكان مواطن قد وثق شريط فيديو لشخص تعرض لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض، بالدار البيضاء، وخلف نشره (الفيديو) غضبا واسعا بين المواطنين، بسبب بشاعة المشهد الذي أظهره
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المجموع 18 آراء
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souso
في 23:45
il ne faut jamais prendre des vidéos d’autres personnes quelque soit les événements, c’est interdit, mais vous êtes obligés de déclarer à la police, et rester à sa disposition pour toute convocation, c’est la meilleure façon que la police vont faire leur travail en discrétion jusqu’au l’arrêt des coupables, et les présenter au tribunal, qui décidera s’ils sont vraiment criminels ou innocents. arrêtez de faire la presse, la police, et n’importe quoi sans aucun droit. le jugement est logique